نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ضم أحمد عيد ومحمد طارق لقائمة المنتخب.. 96 عامًا من مشاركات لاعبي المصري في الأوليمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي المصري الذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024 المقبلة عن قائمته الرسمية والتي ضمت ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أحمد عيد ومحمد طارق، نعرض من خلال السطور التالية قائمة بأسماء لاعبي النادي المصري الذين شاركوا مع منتخب مصر في البطولات الأوليمبية على مدار تاريخها.

محمد حسن يقص شريط مشاركات لاعبي المصري بالمشاركة في أوليمبياد أمستردام 1928.

شارك محمد حسن نجم المصري الراحل وأحد أبرز لاعبيه على مدار تاريخه في أوليمبياد أمستردام 1928 والتي أقيمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 13 يونيو، حيث ساهم محمد حسن مع زملاءه في حصد المركز الرابع في البطولة، المنتخب المصري فاز في الدور الأول على منتخب تركيا بسبعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز في الدور الثاني على المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف، قبل أن يخسر بمشاركة محمد حسن أمام المنتخب الأرجنتيني في نصف النهائي بستة أهداف نظيفة، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر أمام نظيره الايطالي بنتيجة ثقيلة للغاية بلغت أحد عشر هدفًا مقابل ثلاثة.

الجدير بالذكر أن محمد حسن شارك بصحبة زميله بالمصري الأسطورة عبد الرحمن فوزي في كأس العالم بايطاليا عام 1934 وكانا ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري في مباراته أمام المجر والتي انتهت بفوز المجر بأربعة أهداف مقابل هدفين تكفل باحرازهما عبد الرحمن فوزي.

حلمي مصطفى والمشاركة الثانية في أوليمبياد برلين 1936.

شارك حلمي مصطفى أحد أبرز رموز المصري على مر التاريخ في أوليمبياد 1936 التي أقيمت خلال الفترة من 3 وحتى 15 أغسطس وكان ضمن التشكيل الأساسي في المباراة الوحيدة التي خاضها المنتخب المصري أمام نظيره النمساوي – وصيف البطولة – وهي المباراة التي انتهت بفوز المنتخب النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

السيد الضيظوي وحمدين الزامك والمشاركة في أوليمبياد لندن 1948.

شهدت دورة لندن الأوليمبية التي أقيمت خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 13 أغسطس تواجد ثنائي المصري حمدين الزامك والسيد الضيظوي في قائمة البطولة، ولكن تشكيلة المنتخب المصري في مباراته الوحيدة بالبطولة والتي جمعته بنظيره المنتخب الدانماركي والتي خسرها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد وقت اضافي لم تضم سوى السيد الضيظوي الذي شارك في المباراة أساسيًا بصحبة زميليه السابقين بالمصري واللذين انتقلا للأهلي حلمي أبو المعاطي ومحمد أبو حباجة، فيما بقى حمدين الزامك على قائمة البدلاء.

السيد الضيظوي ومشاركة متميزة بدورة هلسنكي 1952.

وشهدت دورة هلسنكي التي أقيمت خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 2 أغسطس مشاركة السيد الضيظوي نجم المصري وهدافه التاريخي ببطولة الدوري العام والذي نجح في احراز أربعة أهداف بالبطولة منهم ثلاثة أهداف هاتريك في مباراة مصر وشيلي التي انتهت بفوز مصر بخمسة أهداف مقابل اربعة، بالاضافة إلى هدف وحيد في مباراة ألمانيا التي انتهت بخسارة مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

محمد بدوي ومشاركة أولى في دورة روما 1960.

شهدت دورة روما التي أقيمت خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 10 سبتمبر مشاركة محمد بدوي لاعب المصري وحصل المنتخب المصري على المركز الثالث في مجموعته بعد تعادل وحيد أمام تركيا بثلاثة أهداف لكل منهما، وخسارتين أمام كل من يوغسلافيا السابقة بستة أهداف مقابل هدف، وبلغاريا بهدفين للاشئ.

الجدير بالذكر أن محمد بدوي يعد أحد أبرز لاعبي المصري على مدار تاريخه وقد لقبه شيخ النقاد الرياضيين آنذاك نجيب المستكاوي بلقب فتاكة لثقته الزائدة عن الحد في نفسه،علمًا بأن محمد بدوي كان عنصرًا أساسيًا خلال كافة مشاركات المنتخب المصري بالنصف الأول من الستينيات وقد استعان به الزمالك في مواجهته الودية التاريخية أمام ريال مدريد عام 1962، كما استعان به الأهلي في مباراة بنفيكا عام 1962.

الثنائي محمد بدوي ومحمد شاهين ومشاركة متميزة في دورة طوكيو 1964 وحصد المركز الرابع.

شهدت دورة طوكيو التي أقيمت خلال الفترة من 11 أكتوبر وحتى 23 أكتوبر مشاركة الثنائي محمد شاهين ومحمد بدوي.

محمد شاهين صاحب الـ 22 عامًا نجح في تسجيل هدف مصر الوحيد في مرمى البرازيل في مباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل 1/1، ومحمد بدوي نجح في احراز هدفين في مرمى غانا في مباراة دور الثمانية التي انتهت بفوز مصر بخمسة أهداف مقابل هدف.

ابراهيم المصري وهدف جميل في أوليمبياد برشلونة 1992.

شهدت أوليمبياد برشلونة التي أقيمت خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس مشاركة ابراهيم المصري الذي نجح في احراز هدف في مباراة كولومبيا في مباراة الجولة الثالثة التي انتهت بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد خسارتين أمام منتخب قطر بهدف للاش ئ، ومنتخب أسبانيا صاحب الأرض والجمهور بهدفين للاشئ.

الثنائي أحمد الشناوي وحسام حسن ومشاركة متميزة في أوليمبياد لندن 2012.

شهدت أوليمبياد لندن التي أقيمت خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس مشاركة الثنائي أحمد الشناوي حارس المرمى وحسام حسن لاعب خط الوسط المدافع، الثنائي أسهما في وصول مصر لدور الثمانية، فبعد الهزيمة من البرازيل في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تعادل المنتخب المصري مع نظيره النيوزيلاندي بهدف لكل منهما، قبل الفوز على بيلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصعد الفراعنة إلى دور الثمانية ويخسر أمام أحفاد الساموراي “المنتخب الياباني” بثلاثية نظيفة.

كريم العراقي ومشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020.

وشهدت تلك الأوليمبياد التي أقيمت في الفترة من 23 يوليو 2021 وحتى 8 أغسطس من العام نفسه مشاركة كريم العراقي ظهير أيمن المصري ضمن قائمة المنتخب المصري الذي نجح في احتلال المركز الثاني بمجموعته بعدما نجح في التعادل السلبي مع أسبانيا قبل أن يخسر الفريق مباراته الثانية أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد.