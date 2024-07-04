نقلة نوعية لسوق العمل والاقتصاد..قرار سعودي عاجل سيفاجئ جميع المغتربين

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار يسمح للعمال الأجانب بالعمل بدون الحاجة إلى كفيل، وهذا القرار يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما ويتيح هذا القرار للعمال الأجانب حرية التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، مما يعزز من حقوقهم ويقلل من التحديات التي كانوا يواجهونها سابقًا، وتشمل أهداف القرار الجديد الآتي:

تحسين بيئة العمل في المملكة. تعزيز حقوق العمالة الأجنبية. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. تقليل التحديات التي يواجهها العمال الأجانب. يشمل تأثير القرار الجديد على سوق العمل السعودي الآتي: يتيح القرار للعمال الأجانب التنقل بين الوظائف بحرية، مما يزيد من التنافسية في سوق العمل.

مع حرية التنقل، يمكن للعمال اختيار الوظائف التي تناسب مهاراتهم وخبراتهم، مما يؤدي إلى تحسين جودة العمل. يعزز القرار من جاذبية المملكة للكفاءات الأجنبية، مما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

المهن المسموح العمل بها بدون كفيل

تشمل المهن المسموح بها بدون كفيل مجموعة واسعة من الوظائف في مختلف القطاعات، حيث يهدف هذا التنوع إلى تلبية احتياجات السوق وجذب الكفاءات من مختلف المجالات، وتشمل المهن المسوح بها الآتي:

مدير الموارد البشرية. مدير التسويق. مدير المشاريع. مدير العمليات.

المهن الفنية والحرفية فني كهرباء. فني تكييف وتبريد.

فني صيانة. حرفي نجارة.

المهن الطبية والهندسية طبيب عام. مهندس مدني. مهندس كهرباء. صيدلي. إجراءات تصحيح الأوضاع للمخالفين تتيح المملكة العربية السعودية للمقيمين المخالفين تصحيح أوضاعهم القانونية من خلال إجراءات محددة، والتي تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية التصحيح وضمان التزام الجميع بالقوانين واللوائح. فيما يلي كيفية التقديم لتصحيح الأوضاع والفوائد المتوقعة من هذه العملية.

خطوات التقديم لتصحيح الأوضاع المخالفين

تشمل خطوات التقديم لتصحيح أوضاع المخالفين الآتي: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. سجل الدخول إلى الحساب الشخصي. ملء النموذج الإلكتروني لتصحيح الأوضاع. ارفق المستندات المطلوبة. قم بتقديم الطلب وانتظار الموافقة. هل يشمل القرار جميع المقيمين في السعودية؟ يشمل القرار جميع المقيمين في السعودية الذين يعملون في المهن المسموح بها بدون كفيل. يجب على المقيمين التأكد من أن مهنتهم مدرجة ضمن القائمة المسموح بها.