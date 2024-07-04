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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي الخلود السعودي للتعاقد مع الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي سعودي يستهدف ضم محمد النني في الميركاتو الصيفي

وأكدت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الخلود قد دخلت في مفاوضات من أجل ضم محمد النني صاحب الـ31 عامًا في فترة انتقالات الصيف الحالي.

ورحل النني عن صفوف الجانرز بعد أن قضى في صفوفه 8 أعوام، وشارك خلال تلك الفترة في 161 مباراة وسجل 6 أهداف، كما تُوّج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

وتبلغ القيمة السوقية للنني 3ملايين يورو ونصف المليون وفقًا لموقع «ترانسفيرماركت» العالمي، علمًا بأنه أصبح لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع أرسنال في نهاية الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن فريق الخلود كان قد صعد إلى الدوري السعودي للمحترفين للموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم.

