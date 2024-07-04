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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيرادات ليبيا من النفط تسجل 7.6 مليار دولار في النصف الأول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 4 يوليو 2024 11:12 مساءً - سي إن بي سي _ أفاد البنك المركزي المصري الليبي اليوم الخميس، إن إيرادات النفط في النصف الأول من عام 2024 سجلت 37 مليار دينار، نحو 7.61 مليار دولار.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، التي بلغت خلال العام الماضي 99.1 مليار دينار ليبي، نحو 20.69 مليار دولار، مقارنة بـ 105.4 مليار دينار ليبي في عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الليبي.
ليبيا العضو في منظمة أوبك ، والتي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، عانت خلال السنوات الماضية من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تراجع إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يوميا في منتصف عام 2022، لكن رغم ذلك انتعش الإنتاج في البلاد إلى 1.2 مليون برميل يومياً في وقت لاحق منذ نفس العام، ويحافظ منذ ذلك الوقت على هذا المستوى.
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