نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالورد.. نانسي عجرم بإطلالة مميزة في كليب "من نظرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم علي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية علي موقع انستجرام، في فيديو ترويجي قصير لأحدث كليباتها "من نظرة".

إطلالة نانسي عجرم في كليب "من نظرة"

وظهرت نانسي عجرم مرتدي فستانا أنيقى باللونين الأزرق ومزين بورود وردية اللون، ويصل سعره إلى 91 ألف جنيه،ومن المقرر أن تصدر أغنية "من نظرة" يوم 7 يوليو في السابعة مساء.

نانسي عجرم تروج لأحدث كليباتها

روجت عجرم لأحدث أغانيها، بعنوان “من نظرة”، والذى من المقرر أن تطرح يوم ٧ يوليو الشهر الجاري، من خلال مقطع من الأغنية، وكتبت: “7 - 7 عالساعة 7.. من نظرة”.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هي أغنية «مشكلتك الوحيدة»، عبر منصة الفيديوهات «إنستجرام»، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وهي من ألحان أيمن قميحة، وكلمات علي المولي، وتوزيع باسم رزق، أغنية «مقسوم»، وهي من كلمات تامر مهدي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس بوي، وهي ثاني أغنية طرحتها نانسي عجرم، من فيلم «مقسوم»، حيث طرحت أول أغنية من الفيلم خلال الأيام الماضية بعنوان «قلبي يا محتاس»، وايضا أغنية تيجي ننبسط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور، كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

أبرز أعمال نانسي عجرم

البومات نانسي عجرم: محتجالك، شيل عيونك عني، يا سلام، آه ونص، يا طبطب ودلع، شخبط شخابيط، بتفكر في إي، سوبر نانسي.

أبرز أغاني نانسي عجرم: أنا مصري، كويت الشهامة، أهلي وزمالك، حبيب العمر، الدنيا حلوة، بوجه الغضب، افتح قلبك تفرح، يا رب تكبر ميلا، مصر المحروسة، شجع بعلمك، سلمولي عليه، وحشاني يا مصر، حضري لعبك ايلا، بابا بورتو للأطفال، بدك تبقى فيك، يا غالي، أعمل عاقلة، شجع حلمك، ع البركة، معقول الغرام



وحصلت علي عدة جوائز منها: جائزة الموسيقى العالمية ثلاث مرات: أولاهما عن ألبوم بتفكر في إيه، لقب أفضل مغنية عربية عامي 2003 و2004.