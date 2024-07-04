«ترشيح رؤساء الجامعات» تواصل أعمالها بمقابلة مرشحي رئاسة جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024.





جدير بالذكر أن هذه اللجنة تم تشكيلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، لاختيار المُرشحين لرئاسة الجامعات الحكومية المصرية.

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