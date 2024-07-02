جدة - نرمين السيد - اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع السجون

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، لفضائية "إكسترا نيوز" أسماء بعض المحافظين خلال التعديلات المرتقبة.





وأكد المصدر أن اللواء طارق مرزوق سيتولى منصب محافظ الدقهلية، بينما يتولى اللواء محب حبشي منصب محافظ بورسعيد. ومن المقرر أن يؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، غدًا الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر حكومي لـ إكسترا نيوز: طارق مرزوق محافظًا للدقهلية وحبشي لبورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.