جدة - نرمين السيد - الدكتور أسامة الأزهري

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الجديد، حظى بسيرة طيبة ومسيرة حافلة من العلم والعطاء، حيث شغل منصب المستشار الديني لرئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2014.





وشغل الأزهري مقعدا بمجلس النواب، إذ عمل وكيلا للجنة الشؤون الدينية والأوقاف منذ أكتوبر 2015.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيرة الذاتية للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.