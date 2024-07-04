العالم اليوم - يلون ويقلم الأشجار.. فيديو لروبوت يخدم قطارات اليابان

انتم الان تتابعون خبر يلون ويقلم الأشجار.. فيديو لروبوت يخدم قطارات اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 4 يوليو 2024 11:26 مساءً - تبدأ شركة قطارات في اليابان هذا الشهر، استخدام "روبوت" ضخم ليؤدي أعمال الصيانة في خطوط الشبكة.

ويتميز الروبوت بحجمه الكبير وأذرعه الطويلة ورأسه الصغير، فضلا عن "عينين" على شكل زجاجة مياه غازية مثبتة في رأسه، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ويجلس مشغل الروبوت في قمرة قيادة خاصة، ويرى من خلال عيون الروبوت، وهي كاميرات، ويستطيع تحريك أطرافه عن بعد.

ويبلغ طول الروبوت 12 مترا، وله أذرع بها ملحقات يستطيع الروبوت من خلالها الإمساك بأدوات تصل أوزانها إلى 40 كيلوغراما واستعمالها، فيمكنه حمل فرشاة للرسم واستخدام المنشار الكهربائي.

وقالت الشركة إن المهمة الأساسية للروبوت في الوقت الحالي ستركز على تقليم أغصان الأشجار على طول خط السكك الحديدية، وطلاء الإطارات المعدنية التي تحمل الكابلات فوق القطارات.

الشركة أوضحت أن هذه التكنولوجيا ستساعد في سد النقص في العمالة باليابان، حيث تعاني البلاد زيادة نسبة كبار السن، كما يسهم الروبوت في الحد من الحوادث مثل سقوط العمال من الأماكن المرتفعة أو تعرضهم لصدمات كهربائية.

وقال رئيس الشركة كازواكي هاسيغاوا في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نأمل في المستقبل أن نستخدم الآلات بجميع عمليات صيانة البنية التحتية لدينا".