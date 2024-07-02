طيران الاحتلال يشن غارة بصاروخين قرب منطقة بركة الحجر في جنوب لبنان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة بصاروخين قرب منطقة بركة الحجر في بلدة حولا جنوب لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يشار إلى أن مسيرة إسرائيلية أغارت على الطيبة جنوبي لبنان، اليوم الثلاثاء.

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