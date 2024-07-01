ميزة جديدة في واتساب للرد السريع لتحسين تجربة الفيديو

جدة - نرمين السيد - كشف تطبيق واتساب مؤخرا عن استعداده لطرح ميزة جديدة، لزيادة استمتاع المستخدمين أثناء الدردشة مع الآخرين.





وأشارت التقارير إلى أن تطبيق واتساب يحسن من تجربة الرسائل النصية مع رسائل الفيديو في سلاسل الدردشة.

ويحتوي الإصدار التجريبي من تطبيق المراسلة لنظام التشغيل أندرويد اختصارا جديدا، يسمح بالرد السريع والسهل على رسائل الفيديو.

وتابعت أن الإصدار التجريبي يعرض الآن رمزا صغيرا بجانب رسالة فيديو يشبه الكاميرا، ويتحرك سهم الرد إلى الجهة اليسرى، ويؤدي النقر على هذا الرمز إلى فتح مسجل الفيديو فورا لالتقاط ردود الفيديو وإرسالها، ما يوفر على المستخدم الحاجة إلى المرور عبر عناصر القائمة المتعددة.

ويعد هذا التحديث خطوة جديدة نحو تبسيط اتصالات الفيديو داخل التطبيق وجعلها طبيعية، إذ يقلل الاختصار الجديد الخطوات الإضافية من خلال تقديم زر سريع وسهل النقر للرد والإرسال، ويعد هذا الإصدار التجريبي التحديث الثاني لتحسين تجربة الفيديو في واتساب.

يذكر أن "واتساب" اختبرت في الإصدار التجريبي الصادر في وقت سابق من شهر يونيو خيارًا لتعيين الجودة الافتراضية للتحميلات على أنها عالية الدقة.

كما طرحت واتساب تحديثات، مثل Speaker Spotlight، وجلبت الصوت إلى ميزة مشاركة الشاشة، وعلاوة على ذلك، تلقت الأجهزة القديمة تحديثًا من شأنه أن يساعد في تسهيل إجراء مكالمات واضحة، بغض النظر عن عمر الجهاز الذي يعمل بنظامي التشغيل أندرويد و "iOS".