نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم، موعد انطلاق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل بين المنتخبات.

موعد انطلاق مباريات ربع نهائي كأس أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، يومي الجمعة والسبت المقبلين الموافق 5 و6 يوليو الجاري.

مباريات ربع نهائي كأس أوروبا 2024

الجمعة 5 يوليو

ألمانيا ضد إسبانيا؛ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

البرتغال ضد فرنسا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

السبت 6 يوليو

إنجلترا ضد سويسرا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

هولندا ضد تركيا، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أوروبا 2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.