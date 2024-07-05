رئيس وزراء المجر: أوروبا تعيش في ظلال حرب أوكرانيا ما أثر على نمو الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - رئيس وزراء المجر

قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، اليوم الجمعة، إن أوروبا تعيش في ظلال الحرب الأوكرانية لمدة عامين ونصف العام ما أثر على النمو الاقتصادي والأمن بالقارة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف رئيس وزراء المجر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوروبا لن تصل إلى السلام من دون القنوات الدبلوماسية.

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