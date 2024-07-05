العالم اليوم - سوريا تعلن وفاة مستشارة الرئاسة لونا شبل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 07:21 مساءً - أعلنت سوريا، الجمعة، وفاة المستشارة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل، إثر تعرضها لحادث سير في دمشق.

وجاء في بيان للرئاسة السورية، أنها "تنعي المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم (الجمعة) إثر تعرضها لحادث سير أليم".

وأضاف البيان: "عملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة".

وختم: "رئاسة الجمهورية تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وذويها".

من هي لونا الشبل؟