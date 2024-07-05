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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب فرنسا والبرتغال اليوم في ربع نهائي اليورو 2024

بث مباشر مباراة منتخب فرنسا والبرتغال اليوم في ربع نهائي اليورو 2024.. يشهد ملعب فولكسبارك الألماني، مساء اليوم الجمعة، الموافق الخامس من يوليو 2024، صدامًا قويًا بين عملاقي الكرة الأوروبية، البرتغال وفرنسا، وذلك في إطار مواجهات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة البرتغال وفرنسا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة البرتغال وفرنسا



وتأتي هذه المباراة المرتقبة حاملةً لقب "نهائي مبكر" نظرًا لما تحمله من إثارة وندية بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي ومواصلة رحلة التتويج بلقب البطولة.

فقد نجح المنتخب البرتغالي في حجز مقعده في ربع النهائي بعد فوزه الدرامي على سلوفينيا بركلات الترجيح، بينما انتزع المنتخب الفرنسي بطاقة العبور من بلجيكا بهدف نظيف.

وتزداد حدة التنافس بين المنتخبين نظرًا لتاريخهما العريق في بطولات أمم أوروبا، حيث تُعد فرنسا من أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب بواقع 3 مرات، بينما حققت البرتغال اللقب مرة واحدة عام 2016.

ويسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة والتأهل إلى نصف النهائي، حيث يمتلك كل منهما مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم النتيجة،

فمن جانب البرتغال يتواجد كل من كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديش وديوغو جوتا ورافائيل جيريرو في خط الهجوم، بالإضافة إلى جواو كانسيلو وبيبي ودانيلو في خط الدفاع.

بينما يضم المنتخب الفرنسي في صفوفه كل من كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وكريم بنزيما وكينغسلي كومان في خط الهجوم، إلى جانب رافاييل فاران وبول بوغبا ونغولو كانتي في خط الوسط.

موعد مباراة منتخب فرنسا والبرتغال

ويستعد عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم، لمتابعة قمة مثيرة تجمع بين منتخبي البرتغال وفرنسا، في إطار ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، بينما تُقام في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتهيئ ملعب «فولكسبارك» أجواءه لاستقبال نجوم المنتخبين، وسط توقعات بمشاهدة مباراة قوية ومليئة بالإثارة والندية.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا

تُعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات ربع نهائي يورو 2024، وبالتالي فهي الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا، وذلك عبر شاشة قناة beIN Sports HD1 Max.

وستُذاع المباراة بتعليق المُخضرم حفيظ دراجي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعليق على مباريات كرة القدم.

ترددات قنوات بي إن سبورتس

• نايل سات:

التردد: 11050

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• عرب سات:

التردد: 10725

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• سهيل سات:

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

• بدر سات:

التردد: 12527

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• قمر هوت بيرد:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• قمر يوتلسات:

التردد: 10972

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل فرنسا المتوقع ضد البرتغال في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل فرنسا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي.

خط الوسط: نجولو كانتي - أدريان رابيو - تشاوميني.

خط الهجوم: آنطوان جريزمان - كيليان مبابي - عثمان ديمبلي.

تشكيل البرتغال المتوقع ضد فرنسا في ربع نهائي يورو 2024



وجاء تشكيل البرتغال المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: ديجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديش - روبين دياز - بيبي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: فيتينا - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: رفائيل لياو - كريستيانو رونالدو - برناردو سيلفا.

تاريخ مواجهات منتخب البرتغال مع فرنسا



والتقى الفريقان من قبل في 28 مناسبة، حقق الديوك الفوز في 19 مباراة، فيما فاز منتخب البرتغال في 6 مباريات، وحسم التعادل 3 مواجهات.