«ستارمر» يعين ديفيد لامي وزيرا للخارجية وجون هيلي للدفاع في حكومته الجديدة

جدة - نرمين السيد - كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

عين رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، ريتشل ريفز وزيرة للمالية، وديفيد لامي وزيرا للخارجية وجون هيلي وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





كما عين كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر نائبة له، وإيفيت كوبر وزيرة للداخلية.

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