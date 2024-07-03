أحمد عبد المقصود: إمام عاشور زملكاوي.. وهذا سبب انتقاله إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن رأيه في مستوى إمام عاشور نجم الأهلي مع المارد الأحمر، في الفترة الأخيرة، وسبب انتقاله إليه.

أحمد عبد المقصود يتحدث عن مستوى إمام عاشور

وأكد أحمد عبد المقصود، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: " إمام عاشور لم يتمكن من العودة إلى مستواه الحقيقي مع الزمالك، حيث كان أفضل مع الأبيض".

وتابع:" إمام عاشور سيأخذ وقت طويل، من أجل التأقلم مع فريق الأهلي، لأنه من داخله مازال زملكاوي، وبسبب تغيير طريقة اللعب، وشخصية الزمالك التي تكون مختلفة عن أي نادي آخر"

واستكمل مدرب الزمالك الأسبق:" لم يعد هناك انتماء، وإمام عاشور انتقل إلى النادي الأهلي، من أجل الأموال فقط وأن هذا هو عمله".

