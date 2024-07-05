نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يهدد الأهلي بمناقشة العروض الخارجية بسبب مطالبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن وجود تهديدات من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل عن صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن كولر استفسر أكثر من مرة من إدارة الأهلي، عن التدعيمات المطلوبة، وهدد النادي بمناقشة العروض التي تصله للرحيل.

وتابع: "تهديدات المدير الفني، تأتي بسبب عدم تنفيذ مطالبه حتى الآن، حيث أكد للإدارة أنه لن يتحمل إخفاقات الموسم المقبل بسبب التباطؤ، في ظل اشتداد المنافسة بالموسم الجديد".

ويحق للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، الرحيل عن الأهلي دون أي شروط جزائية قبل بداية الموسم الجديد، حيث قام بتجديد عقده خلال الفترة الماضية.

وقاد المدرب السويسري، الأهلي لاكتساح الداخلية، برباعية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.