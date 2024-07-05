نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دياب يصدم الأهلي وبيراميدز بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على أنه لا توجد أي استثنائات بالنسبة للاعبين الذين تم انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي، وأنه لن يتم السماح لأي لاعب بمغادرة معسكر الإعداد من أجل المشاركة مع فريقه في مباريات الدوري الممتاز.

دياب ينفي مغادرة أي لاعب من معكسر المنتخب الأولمبي

أكد دياب أن الاتفاق كان واضحًا على أن ينضم اللاعبين من أنديتهم لصفوف المنتخب من بداية معسكر الإعداد، وفي المقابل تقام مباريات الدوري بشكل منتظم ووفقًا للجدول الذي تم الإعلان عنه سلفًا.

وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك اتفاق سري على أن يخرج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي لكي يشارك في مباراة فريقه بيراميدز المرتبقة أمام الأهلي في الدوري الممتاز، ولكن هذا ما نفاه دياب بشكل قاطع.

وذكرت تقارير أنه أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي، سيخرج من معسكر المنتخب لكي يشارك مع الأحمر أمام بيراميدز.

وأوضح دياب أن استقرار المنتخب الأولمبي يأتي في المقام الأول، لأن الجميع يأمل في ظهوره بصورة مشرفة في المحفل الأولمبي العالمي، كما أن هناك حرص على انتظام مباريات الدوري لكي ينتهي الموسم في الموعد الذي تم تحديده دون أي تأجيلات.