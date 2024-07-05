مفاجأة من العيار الثقيل.. نجم الأهلي يوافق على الانضمام للوداد المغربي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت تقارير مغربية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن دخول المسؤولين في الوداد المغربي في مفاوضات قوية من أجل ضم الثنائي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واللاعب وليد الكرتي لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن اسم رضا سليم ارتبط خلال الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل مستمر مع الفريق خلال الموسم الجاري، بقرار من المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

مفاجأة بشأن رحيل نجم الأهلي للوداد

وأشارت التقارير إلى أن الثنائي رضا سليم ووليد الكرتي رحبا بالعرض المغربي المقدم من أجل الانتقال إلى صفوف الوداد المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حسبما أكدته التقارير المقبلة، مشيرا غلى أنه على الرغم من ترحيب الثنائي بالرحيل إلا أن المفاوضات تشهد صعوبة كبيرة بسبب المقابل المادي والتي يتوقع أن يتم حسمها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن اللاعب وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز، يحق له التوقيع لأي نادي بداية من شهر يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه على أن ينضم لصفوفه في نهاية الموسم المقبل، حيث يرتبط اللاعب المغربي بعقد مع فريقه ينتهي مع نهاية صيف 2025، في الوقت الذي يرتبط رضا سليم مع الأهلي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، بعدما انضم لصفوف الفريق قادما من الجيش الملكي المغربي في الصيف الماضي.

وكان اللاعب وليد الكرتي قد سبق ولعب في صفوف فريق نادي الوداد المغربي، وحصد معه لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن ينضم بعدها إلى صفوف بيراميدز.