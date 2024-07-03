نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي يرسل قائمة المنتخب المشاركة في أولمبياد باريس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، لإرسال القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الشهر الجاري، إلى اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم.

ومن المقرر، أن يدخل منتخب مصر الأولمبي، معسكر مغلقا في برج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو الجاري استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة للمشاركة في الأولمبياد التي يبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم.

غياب أبرز المحترفيين عن أولمبياد باريس

يغيب محمود حسن تريزيجيه عن قائمة المنتخب الأولمبي ضمن الثلاثي فوق السن بسبب رفض فريقه التركي طرابزون سبور، مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس 2024ى بسبب المشاركة في المؤتمر الأوروبي.

ولحل أزمة المحترفيين، استقر ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي على ضم الثلاثي بلال مظهر وعمر فايد وإياد العسقلاني، ضمن قائمة مكونة من 18 لاعب لخوض منافسات الأولمبياد يوم 13 يوليو الجاري.

