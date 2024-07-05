تغيير وحيد.. تشكيل إنجلترا أمام سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، على تشكيل الأسود الثلاثة، الذي سيدخل مواجهة سويسرا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا

يلتقى المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويسري، مساء، غدًا، السبت الموافق 6 يوليو 2024 على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة وفلسطين.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سويسرا

حارس المرمى: جودرن بيكفورد.

خط الدفاع: كايل والكر – كونسا - جون ستونز - تريبيير.

خط الوسط: كوبي ماينو - ديكلان رايس.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام - فيل فودين - ساكا.

المهاجم: هاري كين.

وتنقل مباراة إنجلترا وسويسرا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.