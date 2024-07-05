نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سويسرا أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مراد ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري، التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة منتخب إنجلترا، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا

يلتقى المنتخب الإنجليزي مع نظيره السويسري، مساء، غدًا، السبت الموافق 6 يوليو 2024 على ملعب "مركور شبيل أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والدوحة ومكة المكرمة وفلسطين.

تشكيل سويسرا أمام إنجلترا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: سيلفان فيدمير - جرانيت تشاكا - ريمو فريلير - مايكل أيبشير.

خط الهجوم: فابيان ريدر - دان ندوي - بريل إيمبولو.

وتنقل مباراة إنجلترا وسويسرا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1 Max.

