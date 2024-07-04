توقعات برج الحوت لشهر يوليو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الحوت هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الحوت لشهر يوليو 2024

يحمل إليك هذا الشهر أوقات جميلة وهدايا أجمل، تطرأ أحداث تبدو مهمة بحياتك نظراً لاجتماع عدة كواكب ببرج السرطان، وهذا ما يدعم شعبيتك على كل الأصعدة. ثق يا عزيزي بهذا التيار الإيجابي، والذي يتيح لك مجالات كثيرة لتعبر عن قدراتك ومعالجة المشاكل حولك بقدرة عالية

البدايات الجديدة محتملة اعتبارا من تاريخ 5 بولادة قمر جديد ببرج السرطان، وقد تكون بموقع عمل جديد مع تحسن بأوضاع المال، وربما تذهب بسفر موفق أو تقبل على خطوة عاطفية.

من تاريخ 20 يوليو عليك الحذر من بعض الأوضاع الصحية الخاصة بك أو بأحد أفراد محيطك؛ مما يتطلب بعض النفقات والمصاريف الطارئة

تسعى بهذا الشهر نحو حسم جدي بوضع عاطفي أو زوجي بحياتك،. وتسعد لعلاقات اجتماعية واسعة تدخل حياتك ربما عبر سفر أو عمل

قد يسجل هذا الشهر نهاية مرحلة من مسيرتك وبداية لحالة تشافي وتحرر من ماضي وتمهيد الطريق للجديد القادم.

فهناك فرص عاطفية جديدة للخاليين، فتعيش مشاعر حارة، وتسعدك كثرة الاحتمالات لذلك استعد يا عزيزي لقرار عاطفي كبير ومصيري الآن.

العشرة أيام الأخيرة من الشهر تحتاج لإعادة تنظيم وترتيب بأوقات جهودك حيث تزداد وتيرة العمل، وتصبح مطالب بالكثير من المسؤوليات والالتزامات الضاغطة.

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