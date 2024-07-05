نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة انبى غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة فريقه أمام انبى المقرر لها فى الخامسة ونصف مساء غدًا السبت على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.



ضمت القائمة كلا من: محمد أشرف، حسين تيمور، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، محمد متولى كناريا، فادى فريد، محمد سعيد مكرونه، جاستيس أرثر، حمدى علاء، عبد اللطيف بن قسو، حسام حسن، مصطفى البدرى، محمد مصطفى ميدو، أحمد خالد، طارق علاء، جونيور أجاى، عمرو قلاوه، دوكو دودو، الحبيب أحمد حسن، أحمد على أمين.

ويحتل فريق سموحه المركز الثامن برصيد 39 نقطة بينما يحتل انبى المركز الخامس برصيد 42 نقطة.