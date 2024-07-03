من بينها الصيام.. أمين الفتوى: 4 أعمال صالحة يصل ثوابها للمتوفي (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - الدكتور محمد عبد السميع
أعمال يصل ثوابها للمتوفي
وقال عبد السميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى باستثناء الصلاة، يجوز الاعتمار وأداء فريضة الحج عن المتوفى، كما أنه يجوز قراءة القرآن الكريم ووهب ثوابها له، ويجوز أيضا الصيام عن المتوفي".
وأضاف: "ينفع التصدق والتسبيح والاستغفار عن المتوفى، وجميع الأعمال الصالحة تقع في ميزان من يقوم بها أولا ثم المتوفى ثانيا".
قناة الناس
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
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