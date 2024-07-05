مدير إعلام أونروا: الاحتلال دمر 190 من منشآتنا وقتل 500 شخص خلال تأمينها

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جدة - نرمين السيد - إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"
وقالت إيناس حمدان، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "نطالب بإدخال مزيد من المساعدات الغذائية والوقود إلى قطاع غزة"، لافتة إلى أن "المساعدات الغذائية التي تدخل غزة لا تكفي لمواجهة الكوارث التي يعانيها القطاع".
وأشارت القائم بأعمال مدير إعلام أونروا إلى أن "8 مراكز صحية تابعة للوكالة بقطاع غزة تحتاج إلى المستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عملها"، منوهة كذلك بأن "190 منشأة تابعة للوكالة تضررت جراء القصف الإسرائيلي، ونحو 500 شخص قتلوا في أثناء حماية وتأمين مراكز الوكالة بقطاع غزة".
وتابعت: "ملتزمون بتقديم الخدمات المنقذة للحياة لنحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة"، متعهدة بأن الوكالة ستواصل تقديم الخدمات الطبية من خلال مراكزها الصحية في غزة، وعبر النقاط الطبية المتنقلة بين المنازل.
وأوضحت حمدان، أن "أكثر من 300 طبيب نفسي يقدمون الخدمات الصحية اللازمة، لا سيما للأطفال في غزة"، مضيفة: "كنا نقدم الخدمات التعليمية لنحو 300 ألف طالب بقطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية"، وأن "معظم مدارس الوكالة تحولت إلى مراكز وملاجئ لإيواء النازحين في غزة".
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