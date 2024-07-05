نجاح كبير لفيلم "جوازة توكسيك" في 2024 وهذه ايراداته



القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد فيلم "جوازة توكسيك" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر السينما، حيث وصلت إيراداته نحو 353 ألفًا و104 جنيهات، في زيادة ملحوظة بشباك التذاكر، محتلًا المركز الرابع.

يرجع نجاح الفيلم إلى عدة عوامل أبرزها:



الأداء المتميز للممثلين الرئيسيين



القصة القوية دعمها أداء رائع من نجوم العمل اللذين قاما ببطولة الفيلم، مما ساهم في إثراء التجربة المشاهدة للجمهور.

الإخراج المتقن:



استطاع المخرج توظيف التقنيات السينمائية بمهارة عالية، ليخلق جوًا درامًيا مشدودًا طوال مدة العرض.

قصة وأبطال فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.