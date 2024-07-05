القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد

جدة - نرمين السيد - القوات المسلحة المصرية

بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة العام الهجري الجديد 1446 هجري.





كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

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