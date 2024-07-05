زيزو والنني ينضمان الأحد.. خطة استعداد "فراعنة الأولمبي" لأولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 12:32 مساءً - محملا بآمال وطموحات الجماهير المصرية، بدأ المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، أولى خطوات الاستعداد لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس، وذلك عقب إعلان القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة الأولمبية، والتي شهدت تواجد نجم الأرسنال السابق محمد النني، ونجم الزمالك أحمد زيزو.

وينطلق اليوم الجمعة، معسكر المنتخب الأولمبي، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، إذ من المنتظر أن يطيرالفراعنة إلى فرنسا يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة.

وكانت قرعة من منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، قد أسفرت عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراتين باستاد القاهرة.

يأتي هذا في وقت كشف فيه محمد بركات، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب الأولمبي، أن ميكالي عقب ضم الثنائي أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، ومحمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي السابق، لقائمة المنتخب الأولمبي، كان يتمنى ضم لاعب ثالث من فوق السن.

وأوضح بركات، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل نادي له ظروفه ومبارياته، كاشفا عن وجود اعتذارات كثيرة من الأندية لأجل تواجد لاعبيها مع المنتخب الأولمبي، سواء من أندية محمد صلاح وعمرو مرموش ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وحمدي فتحي.

وعن موعد انضمام زيزو والنني للمنتخب الأولمبي، أكد بركات أن المعسكر ينطلق اليوم الجمعة، إلا أنهما سينتظمان في تدريبات الفراعنة بداية من يوم الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن المنتخب سيغادر يوم 10 بناء على طلب ميكالي لرغبته في البقاء في باريس 10 أيام قبل البطولة.