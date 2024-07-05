منى الشاذلى تناشد الجمهور لحضور حلقة حفلة مدحت صالح فى مهرجان العلمين 11 يوليو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 يوليو 2024 12:32 مساءً - روجت الإعلامية منى الشاذلى لحلقة وحفل مدحت صالح، المقرر إقامته في مهرجان العلمين، حيث قالت خلال برنامج "معكم": "الموسيقى مقامات، ومدحت صالح هيغنى من كل مقام أغنية أو أغنيتين مع الجمهور في برنامجنا، وبدعوكم تكونوا موجودين معانا هناك في العلمين يوم 11 يوليو، حلقة حفلة بعنوان الناس مقامات والموسيقى مقامات، ومستنيين نعيش الأجواء دى مع مدحت صالح، ونغنى مع بعض".

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين.

ويقيم مهرجان العلمين في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال، لأول مرة في مصر، يترأسه النجم أحمد أمين، والذى تحدث خلال المؤتمر قائلاً: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبتة بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، ومن أبرز نجوم الدورة الأولى: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة و بهاء سلطان و رضا البحراوى و مسلم وشارموفرز وغيرهم.