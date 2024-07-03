نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس زيزو.. الزمالك يحسم ملف تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتريت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب؛ من حسم ملف تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءا على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

الزمالك يستقر على تجديد عقد يوسف أوباما

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الزمالك اتفق مع يوسف أوباما لاعب الفريق على تجديد عقده، لمدة موسمين مقابل 12 مليون جنيه سنويا".

وتابع: "اللاعب وافق على هذا المبلغ، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقده بعد أيام قليلة"

وعن موقف محمد عواد، أشار كريم رمزي: " لا يزال موقف محمد عواد مع نادي الزمالك غامض، ولكن الأقرب أنه سيرحل عن صفوف القلعة البيضاء مع نهاية الموسم ".

