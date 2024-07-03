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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إكسترا نيوز: شريف فتحي وزيرا للسياحة ومحمد جبران للعمل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 3 يوليو 2024 11:08 صباحاً - دوت الخليج – أكد مصدر حكومي مطلع تعيين شريف فتحي وزيرا للسياحة ومحمد جبران وزيرا للعمل ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التي ستؤدي اليمين الدستورية غدًا.
وأشار المصدر، في تصريحات أوردتها إكسترا نيوز، إلى اختيار منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، وأحمد هنو وزيرا للثقافة، فيما أكد استمرار وزيري الري والتعليم العالي في منصبيهما.
وكانت إكسترا نيوز قد أوردت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن التشكيل الوزاري الجديد، المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية غدًا أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد تغيير ما يقرب على 20 حقيبة وزارية، مع تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وأشارت المصادر إلى تعيين أحمد كجوك وزيرا للمالية، وحسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وبدر عبد العاطي وزيرا للخارجية، وعدنان فنجري وزيرا للعدل، وسامح الحنفي وزيرا للطيران المدني، وشريف فاروق للتموين.
كما أكدت تعيين شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومايا مرسي للتضامن الاجتماعي، وأسامة الأزهري للأوقاف، ومحمود فوزي للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ونوّه مصدر حكومي لإكسترا نيوز بأن حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد.
وأشار المصدر إلى أن حركة المحافظين، المقرر إعلانها لاحقًا، تشمل تغييرات موسعة.
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