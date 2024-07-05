السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس

دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يوليو 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس ليصبح بعلاوة 1.80دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتا عن سعر يوليو مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل.