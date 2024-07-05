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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في أغسطس من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 5 يوليو 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة، أكبر مُصدر للنفط، خفضت سعر الخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه لآسيا في أغسطس ليصبح بعلاوة 1.80دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
ويمثل ذلك انخفاضا بمقدار 60 سنتا عن سعر يوليو مقابل عمان/دبي والذي كان بعلاوة قدرها 2.40 دولار للبرميل.
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