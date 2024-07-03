نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- توافد الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر مطلعة بأن الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة بدأوا في التوافد إلى قصر الاتحادية، تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي هذه الخطوة كجزء من التشكيل الحكومي الجديد المتوقع لعام 2024.

قائمة الوزراء الجدد

الوزارات الاقتصادية والتنموية

- حسن محمد حسن الخطيب: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

- أحمد أشرف علي كوجك: وزير المالية

- كامل عبدالهادي فرج: وزير الصناعة

- محمد إبراهيم أحمد شيمي: وزير قطاع الأعمال

- رانيا عبدالمنعم المشاط: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الوزارات الاجتماعية والثقافية



- مايا محمد عبدالمنعم مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي

- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو: وزير الثقافة

- محمد أحمد عبداللطيف: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

- أشرف صبحي محمد عامر: وزير الشباب والرياضة

الوزارات العلمية والتكنولوجية



- محمد أيمن أحمد عاشور: وزير التعليم العالي والبحث العلمي

- محمود مصطفى كمال عصمت: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

الوزارات الدينية والموارد الطبيعية



- أسامة السيد محمود الأزهري: وزير الأوقاف

- هاني عاطف نبهان سويلم: وزير الموارد المائية والري

- كريم إبراهيم علي بدوي: وزير البترول والثروة المعدنية

الوزارات الخدمية



- شريف محمد فاروق: وزير التموين والتجارة الداخلية

- سامح أحمد زكي الحفني: وزير الطيران المدني

- شريف فتحي علي عطية: وزير السياحة والآثار

يعكس توافد الوزراء الجدد إلى قصر الاتحادية لأداء اليمين الدستورية مرحلة جديدة من التشكيل الحكومي في مصر، حيث يتطلع الجميع إلى رؤية تأثير هذه التغييرات على مختلف القطاعات.

يأتي هذا التشكيل في وقت حساس تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب جهودًا موحدة ومتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.