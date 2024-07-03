نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن قائمة نواب الوزراء ونائبي رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، قائمة بأسماء نواب الوزراء ونائبي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، 3 يوليو 2024.

نائبي رئيس الوزراء

تم اختيار كل من:

- المهندس كامل الوزير

- الدكتور خالد عبد الغفار

ليكونا نائبي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

قائمة نواب الوزراء في الحكومة الجديدة

وزارة الاتصالات

- غادة مصطفى لبيب عبد الغني: نائبًا لوزير الاتصالات.

- رأفت عبد العزيز فهمي هندي: نائبًا لوزير الاتصالات.

- بكر محمد عبد الوهاب البيومي: نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزارة الإسكان

- سيد إسماعيل علي أحمد: نائبًا لوزير الإسكان.

وزارة الزراعة

- مصطفى إبراهيم الصياد: نائبًا لوزير الزراعة.

وزارة الخارجية والهجرة

- أبو بكر محمد حنفي: نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- نبيل رياض حبشي: نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

وزارة التموين

- وليد حسين أبو المجد علي: نائبًا لوزير التموين.

وزارة التضامن

- مارجريت صاروفيم يوسف: نائبًا لوزير التضامن.

وزارة التعليم العالي

- حسام الدين صالح عثمان: نائبًا لوزير التعليم العالي.

وزارة التربية والتعليم

- أحمد محمد ضاهر حسين: نائبًا لوزير التربية والتعليم.

- أيمن بهاء الدين البصال: نائبًا لوزير التربية والتعليم.

وزارة النقل

- ماجد عبد الحميد متولي: نائبًا لوزير النقل.

- نهاد شاهين علي شاهين: نائبًا لوزير النقل.

- وجدي شحات عبد الحكيم: نائبًا لوزير النقل.

وزارة الكهرباء

- صباح عبد اللطيف مشالي: نائبًا لوزير الكهرباء.

وزارة الطيران المدني

- منتصر مناع جاد الحق المدني: نائبًا لوزير الطيران المدني.

وزارة المالية

- ياسر سمير صبحي كامل: نائبًا لوزير المالية.

- شريف فتحي الكيلاني: نائبًا لوزير المالية.

وزارة السياحة

- يمنى أسامة فريد البحار: نائبًا لوزير السياحة.

وزارة الصحة

- عبلة أحمد علي الألفي: نائبًا لوزير الصحة.

- محمد محمود ناصر الطيب: نائبًا لوزير الصحة.

يشكل إعلان قائمة نواب الوزراء ونائبي رئيس الوزراء خطوة مهمة في تشكيل الحكومة الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق التنمية