قائمة الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية:تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - الفئات المستفيدة من الإعفاء الجديد

تشمل الفئات المعفاة من رسوم المرافقين كالآتي:

الوافدون العاملون في القطاع الحكومي. الطلاب الوافدون الحاصلون على منح دراسية. الوافدون من الجنسيات التي تربطها علاقات دبلوماسية خاصة مع السعودية.

تشمل الجنسيات المعفاة من رسوم المرافقين في السعودية بعض الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى بعض الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع المملكة، حيث يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للجنسيات المعفاة من خلال الموقع الرسمي للحكومة السعودية.

تتيح الحكومة السعودية عدة طرق لسداد رسوم المرافقين، منها الدفع عبر الصراف الآلي أو من خلال الخدمات الإلكترونية للبنوك، وتشمل خطوات الدفع عبر الصراف الآلي الآتي:

توجه إلى أقرب صراف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه. أدخل البطاقة البنكية الخاصة بك. اختر خدمة "المدفوعات" من القائمة الرئيسية. اختر "رسوم المرافقين" من الخيارات المتاحة. أدخل رقم الإقامة الخاص بك واتبع التعليمات لإتمام الدفع.

ملاحظة: بعد إتمام عملية الدفع، ستتلقى رسالة نصية على رقم الجوال المسجل في النظام تحتوي على تفاصيل الدفع والمبلغ المدفوع، تأكد من الاحتفاظ بهذه الرسالة كإثبات للدفع.

إعفاء بعض الجنسيات والفئات من رسوم المرافقين له تأثيرات متعددة على المجتمع والاقتصاد السعودي، حيث تشمل التأثيرات الآتي:

إعفاء بعض الجنسيات من رسوم المرافقين يخفف العبء المالي على العائلات الوافدة، مما يمكنهم من توجيه مواردهم المالية نحو تحسين مستوى معيشتهم وتعليم أبنائهم.

تسعى رؤية 2030 إلى جذب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، ويعزز إعفاء بعض الجنسيات من رسوم المرافقين من جاذبية المملكة كوجهة للعمل والإقامة، مما يساهم في تحقيق أهداف الرؤية.

إعفاء بعض الجنسيات من رسوم المرافقين يعكس العلاقات الدبلوماسية القوية بين السعودية وهذه الدول، ويعزز من التعاون الاقتصادي والثقافي بين المملكة وهذه الدول.