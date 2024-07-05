نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تهنئ رئيس وزراء بريطانيا الجديد بعد تداول صورة له بالزي اليهودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورة لرئيس وزراء بريطانيا الجديد، كير ستارمر زعيم حزب العمال، بـ "الكيباه" اليهودية، منتقدين دعمه المقدم إلى إسرائيل.

وحقق حزب العمال البريطاني بقيادة كير ستارمر فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، منهيًا بذلك 14 عامًا من سيطرة حزب المحافظين.

وقدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، التهانئ لـ" ستارمر" قائلا: "بالنيابة عن دولة إسرائيل، أتقدم بالتهاني الحارة إلى كير ستارمر".

وكتب على موقع إكس: "أنا واثق من أننا سنواصل العمل معًا لتعزيز الصداقة التاريخية بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتعزيز الهدفين التوأمين المتمثلين في الأمن والسلام."

يذكر أن كير ستارمر، متزوج من فيكتوريا ستارمر، وهي امرأة يهودية، تلعب دورا مهما في تشكيل قيم وممارسات عائلتها، وفقما ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "فيكتوريا ملتزمة بالعقائد والتقاليد الثقافية اليهودية وتشارك في مكافحة معاداة السامية".

ولدى سيدة بريطانيا الأولى عائلة تعيش في إسرائيل، وأعرب كير عن قلقه العميق على سلامتهم أثناء هجوم 7 أكتوبر.