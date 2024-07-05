تعرف على رابط الاستعلام عن تأشيرة "السعودية" برقم الجواز 2024 وماهي الشروط المطلوبة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تخصيص رابط الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، حيث تعد خدمة الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر من أهم الخدمات التي تساهم في توفير الوقت والمجهود على الكثير من المواطنين، وهذا ما تسعى إليه الحكومة السعودية ضمن خطة المملكة 2030 ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام والشروط المطلوب

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024 زيارة الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية. اضغط على تسجيل الدخول . اضغط على الخدمات الالكترونية. ثم حدد خدمة الجوازات. اضغط على الاستعلام عن تأشيرة السعودية. ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة. ادخل رقم الجواز الخاص بك على أن يكون ساري. ادخل رمز التحقق المرسل إليك في الخانة الموضحة أمامك. ثم انقر على أيقونة”استعلام”. سوف تظهر أمامك كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالتاشيرة.

شروط إصدار تأشيرة إلكترونيا داخل المملكة العربية السعودية وأعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة الكترونية بالمملكة السعودية، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم قادم من الدول التي مسموح لها بدخول الأراضي السعودية. أن يكون المتقدم لديه جواز سفر ساري. كما يجب أن يكون للمتقدم جواز سفر ساري وبطاقة هوية وطنية. أن يلتزم المتقدم بسداد الرسوم الخاصة بخدمة الإستعلام. يجب على المتقدم أن يلتزم بالتقديم على الخدمة من خلال منصة التأشيرات الالكترونية. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة. أن يكون المتقدم تلقى جميع اللقاحات والتطعيمات ضد الأمراض والفيروسات المعدية