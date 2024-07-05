جاري الآن - بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا تتواجهان اليوم في ربع نهائي يورو 2024 على ملعب إم إتش بي أرينا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا.. يشهد ملعب إم إتش بي أرينا اليوم، الموافق 5 يوليو 2024، مواجهة نارية بين عملاقي كرة القدم الأوروبية، إسبانيا وألمانيا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024.

مباشر مباراة إسبانيا وألمانيا

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تفاصيل مباراة ألمانيا وإسبانيا

تأتي هذه المباراة المرتقبة بعنوان "نهائي مبكر" لما تحمله من إثارة بين المنتخبين، حيث يسعى كل منهما للتأهل إلى نصف النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب.

تأهل المنتخب الإسباني إلى ربع النهائي بعد فوزه الكبير على جورجيا بنتيجة 4-1، بينما عبر المنتخب الألماني إلى هذا الدور بعد تغلبه على الدنمارك بثنائية نظيفة.

يزداد التنافس بين المنتخبين بفضل تاريخهما العريق في بطولات أمم أوروبا، حيث تُعد إسبانيا وألمانيا من أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب، بواقع 3 مرات لكل منهما.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وألمانيا

تُعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات ربع نهائي يورو 2024، بما في ذلك مباراة إسبانيا وألمانيا، والتي ستُبث على قناة beIN Sports HD1 Max. سيتولى التعليق على المباراة المخضرم عصام الشوالي.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. يستعد ملعب إم إتش بي أرينا لاستقبال نجوم المنتخبين في أجواء يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية.

ترددات قنوات بي إن سبورتس

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD1 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD2 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD3 Max 10810 أفقي 27500 beIN Sports HD4 Max 10810 أفقي 27500

تاريخ مواجهات إسبانيا وألمانيا

تشير الإحصائيات إلى أن مواجهات إسبانيا وألمانيا تُعد من أكثر المباريات تنافسًا في تاريخ بطولة أمم أوروبا. تواجه المنتخبان في 4 مباريات سابقة، حيث تميل الكفة لصالح إسبانيا بواقع فوزين مقابل فوز وحيد لألمانيا.

آخر مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا كانت في نهائي نسخة 2008، حيث توّج المنتخب الإسباني باللقب بعد فوزه بهدف نظيف سجله فرناندو توريس.

التشكيل المتوقع للمنتخبين

تشكيل إسبانيا المتوقع:

حراسة المرمى: يوناي سيمون.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - إمريك لابورت - روبين لو نورماند - داني كارفخال.

خط الوسط: بيدري - رودري - فابيان رويز.

خط الهجوم: نيكو ويليامز - ألفارو موراتا - لامين يامال.

تشكيل ألمانيا المتوقع: