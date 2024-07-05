نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يضم الموهبة البرتغالية من بازل السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن تشيلسي نجح في حسم صفقة الموهبة البرتغالية ريناتو فيجا.

وأضاف أن اللاعب البالغ من العمر 20 عام، اتفق مع البلوز علي جميع البنود الشخصية، وسيوقع خلال ساعات عقب إجراء الفحص الطبي.

وأشار إلي أن تشيلسي أتم الاتفاق مع بازل السويسري علي ضم الظهير الأيسر البرتغالي مقابل 14 مليون يورو.

البلوز يضم البرتغالي ريناتو فيجا

وشارك فيجا مع فريقه السويسري الموسم الماضي في 23 مباراة أحرز خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

و الجدير بالذكر أن البلوز أعلن عن تولي المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا مديرا فنيا جديدا للبلوز، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويرغب الفريق اللندني بقيادة مدربه الجديد ماريسكا في تدعيم الفريق بعناصر قادرة علي صناعة الفارق تساهم في العودة إلي منصات التتويج مجددًا.