التعادل يحكم الشوط الأول بين ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم سلبيًا مع نظيره إسبانيا في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس أمم أوروبا

أجرى روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب إسبانيا تبديلًا إضطراريًا في الدقيقة 8، حيث خرج بيدري للإصابة، وشارك بدلًا منه داني أولمو.

وسدد فابيان رويز لاعب إسبانيا في الدقيقة 17، تسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بشكل قريب من العارضة.

وأرسل جوشوا كيميتش لاعب ألمانيا في الدقيقة 21، عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها كاي هافيرتز برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن أمسك بها سيمون حارس مرمى الماتدور.

مباراة ألمانيا وإسبانيا

وكاد أن يسجل كاي هافيرتز هدفًا رائعًا لصالح ألمانيا في الدقيقة 35، بعد تمريرة طولية من أنطونيو روديجر إلى زميله هافيرتز الذي استقبلها بصدره ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى، ولكن أمسك بها الحارس سيمون.