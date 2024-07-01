وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد عدد من الأطباء في سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - جانب من تشييع عدد من شهداء غزة

أعلن وكيل وزارة الصحة في غزة، استـشهاد عدد من الأطباء والكوادر الطبية في سجون الاحتلال، منهم الدكتور عدنان البرش رئيس قسم العظام بمستشفى الشفاء، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، أعرب وكيل وزارة الصحة، عن أسفه لفقدان الزملاء في سجون الاحتلال، منهم الدكتور إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان. وقبل قليل، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح عدد من أسرى غزة، بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية. وأكد الدكتور محمد أبو سلمية، أحد المفرج عنهم من سجون الاحتلال، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي كارثية، مؤكدين أنه يتم الاعتداء على الأسرى داخل السجون، وتم بتر أطراف الكثير من المعتقلين مرضى السكر، نظرًا لعدم تقديم الأدوية لهم.

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