عاجل.. انفجار في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - انفجار بالضفة الغربية

أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع انفجار في مخيم نور شمس بطولكرم بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب الإعلام الفلسطيني، سقط شهيدان في قصف على بلدة خزاعة شرق خان يونس. وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

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