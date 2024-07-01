مدير مجمع الشفاء بغزة عقب الإفراج عنه: استشهاد كوادر طبية فى سجون الاحتلال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 11:26 صباحاً - قال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مجمع الشفاء الطبي للقاهرة الإخبارية إن عددا من الكوادر الطبية التي قام الاحتلال باعتقالهم استشهدوا في سجون الاحتلال.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن مدير مجمع الشفاء الطبي تعرض لكسور وجروح أثناء فترة اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي عقب خروجه اليوم، أن أوضاع الأسرى لدى الاحتلال كارثية واستشهاد عدد من الكوادر الطبية التي سبق للاحتلال اعتقالهم.

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح عدد من أسرى غزة بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية.