عاجل - مفاجآت بأسماء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - حظي وزراء المجموعة الاقتصادية في تشكيل الحكومة المصرية الجديد بجزء كبير من التوقعات لكن التشكيل الذي تناقلته وسائل الإعلام ولم يعلن رسميا بعد مثل مفاجأة كبرى.

ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.

ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية غدًا الأربعاء.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي مطلع، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة".

وتضمنت التسريبات الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد في مصر، تعيين أحمد كجوك وزيرًا المالية خلفا للدكتور محمد معيط.

وذكرت مصادر مصرية قريبة من عملية التعديل الوزاري أنه قد تقرر خروج وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي من التشكيل، وتكليف شريف فاروق الذي كان يشغل رئيس الهيئة القومية للبريد بحقيبة التموين والتجارة الداخلية.

أيضًا شملت التكليفات الوزارة الجديدة اسم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلفًا للدكتور محمد شاكر، الذي تشير المعلومات إلى أنه طلب أكثر من مرة في وقت سابق إعفاءه من منصبه بسبب ظروف صحية.

كما الترشيحات الجديدة شملت اسم المهندس شريف الشربيني وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس عاصم الحزار.

كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط. وأيضًا تضمنت التسريبات خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول وتكليف كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثروة المعدنية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

أحمد كجوك

أحمد كجوك وزيرًا المالية

مؤهلاته العلمية:

ماجيستير الإدارة العامة – جامعة هارفارد

ماجيستير الاقتصاد – جامعة يورك – إنجلترا

بكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية-القاهرة

أبرز الوظائف التي شغلها:

نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي

مسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

مسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع مؤسسات التصنيف الإئتماني.

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

إقتصادي أول بالبنك الدولى بالقاهرة.

عضو مجلس إدارة البنك الأسيوى للبنية التحتية ممثلًا عن جمهورية مصر العربية).

عضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.

عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

لدي السيد/أحمد أشرف علي كجوك قدرة على التفاوض مع المؤسسات والجهات الدولية والمالية لا سيما مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بملف الإصلاح الاقتصادى، وكذلك لديه القدرة على طرح حلول ومقترحات مبتكرة مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل نتائج، فضلًا عن تمتعه بعلاقات جيدة مع ممثلي تلك المؤسسات وظهرت بوضوح خلال مشاركته بالإجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها مصر وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

محمود عصمت وزير الكهرباء

محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة

المهندس محمود عصمت من مواليد القاهرة عام ١٩٥٤، حيث تخرج من كلية الهندسة، وعمل بها معيدا، في جامعة حلوان لمدة عام، إلا أنه فضل العمل بالصناعة بدلا عن التدريس.

شغل العديد من المناصب فهو رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي 2013 إلى 2014، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من 2014 إلى 2016 ورئيس مجلس إدارة القاهرة لتصنيع الزجاج منذ عام 2016 كما عمل بهيئة قناة السويس لمدة 6 سنوات، كما عمل في مجال البترول في صناعة البتروكيماويات بشركة قطر للبترول، بالإضافة إلى عمله في شركة أبوظبي لتسييل الغاز لمدة 10 أعوام، وعمل في شركة «بيبرل آند فوكس» الألمانية مديرًا للشرق الأوسط لمدة 15 عامًا، ومستشارًا لشركة «يونيون فينوسا» لتسييل الغاز بدمياط وشركة سي جاز وشركة موبكو للأسمدة وشركة نوسبكو.

ساهم في إنشاء أكبر مجمع لتسييل الغاز في قطر ثم في مصر بدمياط واشرافه على أعمال تطوير وبناء مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة بالتعاون مع البنك الدولي.

إنشاء أكبر مجمع للزجاج المنقوش عالميًا بسعة 360 طن يوميا بقيمة مليار جنيه بنسبة تصدير 85%.

كريم بدوي وزير البترول

كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثروة المعدنية

كريم بدوي مهندس بترول ذي خبرة واسعة في قطاع الطاقة.

وبدأ مسيرته المهنية في شلمبرجير حيث تدرج في المناصب حتى أصبح مديرا عاما لشركة شلمبرجير مصر وشرق المتوسط، كما يتميز بدوي بقدرته على القيادة الاستراتيجية ورؤيته المستقبلية لتطوير قطاع البترول من خلال تبني أحدث التقنيات وتعزيز الكفاءات المحلية.

بدأ بدوي عمله كمهندس ميداني منذ عام 1996 وحتى عام 2000.

مدير الخدمة الميدانية في شركة «شلمبرجير»، ومقره في أبردين في اسكتلندا منذ عام 2001 وحتى عام 2002.

تولى مدير مركز التدريب بالشركة منذ 2002 وحتى 2003، ومدير تطوير التدريب في جميع أنحاء العالم، ومدير التوظيف للشركة من عام 2003 وحتى 2006، ثم مدير عمليات الخطوط السلكية في شرق إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط من 2006 وحتى 2008، مدير العمليات وأنظمة الأعمال ودعم العمليات من 2008 وحتى 2010.

كما تقلد مدير تكنولوجيا المعلومات شلمبرجير روسيا من 2010 وحتى 2011، ثم مدير تكنولوجيا المعلومات روسيا وآسيا الوسطى، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة روسيا وآسيا الوسطى، ثم نائب الرئيس لخدمات الاختبار روسيا وآسيا الوسطى، ومدير عمليات مجموعة توصيف المكامن روسيا وآسيا الوسطى، ثم المدير العام مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومدير الأداء الرقمي للمؤسسة، وفي النهاية المنصب الحالي وهو الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

قاد بدوي العديد من المبادرات التي عززت التعاون بين شلمبرجير ووزارة البترول المصرية، والعمل على العديد من المشروعات لتطوير وتحديث قطاع البترول المصري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وشغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

شريف الشربيني وزير الاسكان

شريف الشربيني وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية