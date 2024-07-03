نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - أسماء السيدات في التشكيل الحكومي الجديد.. كم سيدة تولت منصب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التشكيل الوزاري الجديد 2024 سيضم عدد من القيادات النسائية، حيث سيتم فيه دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وستتولي الدكتورة مايا مرسي حقيبة التضامن الاجتماعي.

رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي

• تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019.

• شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في مصر في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019).

• تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية.

• تولت عددًا من المناصب في صندوق النقد الدولي في واشنطن.

• شغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي خلال الفترة من (2016-2018).

• تولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية خلال الفترة من (2005-2016).

• شغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك.

• تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسسات الدولية

• تولت عضوية عدد من مراكز الفكر والأبحاث العالمية

• تم اختيارها كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة إفريقيا خلال عامي 2014 و2015

• حاصلة على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ميرلاند كولدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية.

مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي

حصلت الدكتورة مايا مرسي على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وقبلها درجتي الماجستير في الإدارة العامة 1998 والماجستير في إدارة الأعمال 1997 من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

تسلمت الدكتورة مايا مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهي ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب إلى أن تركته لتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي.

عملت «مايا مرسي» كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016، كما عملت كرئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013.

بدأت الدكتورة مايا مرسي حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فهي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وفق موقع المجلس القومي للمرأة الإلكتروني.

تمتلك مايا مرسي رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، واستطاعت من خلال هذه الخبرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والإتحاد من أجل المتوسط.

نجحت الدكتورة مايا مرسي في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجا وإعداد أكثر من 45 دليلًا تدريبيًا وكتابًا ومقالًا وبحثًا وورقة سياسات في مجالات عديدة منها السياسة العامة، والتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتمويل من أجل التنمية.

الدكتورة مايا مرسي، أول امرأة مصرية تحصل على جائزة «امرأة العقد في التمكين والحياة العامة»، وجائزة واحدة من ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا في مصر عام 2016، فضلًا عن جائزة العمل الريادي للمرأة من الامارات لعام 2019.

ملامح التشكيل الوزاري الجديد

كشف مصدر حكومي مطلع عن أهم ملامح التغيير في التشكيل الحكومى الجديد 2024 والذي اشتمل على تغيير 15 اسما والإبقاء على 6 وزراء ودمج عدد من الوزارات.

وكشف المصدر عن أن التشكيل الوزاري الجديد 2024 جدد الثقة في الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل واختياره نائبا لـ رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وهاني سويلم وزيرا للري.



ملامح التشكيل الوزاري الجديد 2024 على النحو التالي:

- سامح الحنفي وزيرًا للطيران.

- عبدالمجيد صقر وزيرًا للتنمية المحلية.

- بدر عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.

- شريف الشربيني وزيرا للإسكان.

- أحمد كوجك وزيرا للمالية.

- شريف فاروق وزيرا للتموين.

- أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف.

- مايا مرسي وزيرة للتضامن.

- شريف فتحي وزيرًا للسياحة.

- المستشار عدنان الفنجري وزيرًا العدل.

- الدكتور محمد عبداللطيف وزيرًا التعليم.

- رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

- محمود عصمت وزيرًا الكهرباء.

- كريم بدوي وزيرًا للبترول.

- علاء فاروق وزيرًا للزراعة.