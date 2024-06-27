حظك اليوم.. توقعات الابراج الجمعة 28-6-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 08:25 صباحاً - حظك اليوم 28-6-2024.. لا تزال تأثيرات الخسوف الظلي للقمر في برج الميزان مسيطرة على الأجواء الفلكية،حظك اليوم 28-6-2024 لذا يُنصح بتجنب الأعمال التي تتطلب دقة أو حضورًا ذهنيًا كبيرًا لتفادي الأخطاء المحتملة والاعتراضات من الآخرين في هذا اليوم الضاغط.

حظك اليوم 28-6-2024 تجنب التمادي في الأفكار السلبية، وضع حدًا لها.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 28-6-2024

مهنياً: لا تزال تاثيرات الخسوف الظلي للقمر من الميزان هي المسيطرة على الأجواء الفلكية لذلك تجنب أي عمل يتطلب دقة أو حضورا ذهنيا كبيرا حتى لا ترتكب الأخطاء او كي لا تعاني من اعتراضات مع من حولك في هذا اليوم الضاغط لذلك لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها.

عاطفياً: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.

صحياً: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 28-6-2024

مهنياً: يخدمك القمر الذي يستقر في الميزان ما يسهل امامك الإتصالات فتنظر الى المستقبل بطريقة واعية وتحضر لمشروع تريد ان يبصر النور قبل انتهاء الشهر كل ما عليك فعله ان تحدد مسؤولياتك وان ترى الضروري لما هو مطلوب منك انجازه .

عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.

صحياً: إذا كنت ممن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تعيش يوما مليئا بالوعود والافاق الجيدة والعمليات الابداعية والأفكار المفيدة فتضع بعض الخطط موضع التنفيذ وتكون أكثر تفاؤلاً، في هذا اليوم الهوائي الايجابي.

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي.

صحياً: الإهمال المتواصل للصحة بدون محاولة التعويض عن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 28-6-2024

مهنياً: لا تلعب بالنار في هذا اليوم المتقلب تحت تاثيرات الخسوف الظلي للقمر من الميزان المعاكس الذي يؤثر عليك بشكل مباشر وابتعد عن المفاوضات او المواجهات وتجنب كل اجراء مهم وحاذر من ارتكاب الاخطاء او من التجني على أحد وحاول ان تصحح أخطاءك.

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: لا تعرض نفسك لحرارة الطقس في اوقات الظهيرة ولا سيما إذا كنت تعاني حساسية في الجلد .

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تتاح لك في هذا اليوم المثمر فرص جيدة يجب ان تلتقطها في الوقت المناسب وكن على ثقة بأن اعمالك لن تذهب سدى بعد جهود قصوى قمت بها لتسجل انتصارات كبيرا يوم جيد جدا حاول ان تستفيد من تاثيراته الايجابية.

عاطفياً: أمورك تتحسن مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: قد تشعر بآلام حادة في مختلف أنحاء الجسم، لذا لا تتردد في عرض حالك على الطبيب.

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 28-6-2024

مهنياً: وجود القمر في الميزان في البيت الثاني بيت المال يعزز حدسك المالي ويسهل عليك تحصيل مستحقات مؤجلة حاول ان تدرس بدقة حساباتك وميزانيتك وأن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل يوم مناسب على الصعيد المادي.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.

صحياً: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعية يستحسن أن لا تشاهد أفلام الرعب وحدك.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تطل على حظوظ كثيرة شرط الا تضيع الفرص وتتحدث عن مشاريعك امام من يستغلها اتكل على حدسك فهو مثالي ولا تتأخر في ان توظف طاقاتك عمليا ان القرار في يدك انت تقرر ما تريد ويكون هذا اليوم مناسباً للبدء بمشاريع جديدة.

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة.

صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها.

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 28-6-2024

مهنياً: حضر نفسك لبعض الصعوبات ولمعاكسة كبيرة وعدائية تحت تاثيرات الخسوف الظلي للقمر من الميزان الذي قد تسبب لك القلق والتوتر فلا تقدم على جديد في هذا اليوم وانتظر يوم الأربعاء للقيام بمبادرة تساعدك على اجتياز العقبات .

عاطفياً: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.

صحياً: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصاً الحارّ منها.

حظك اليوم برج القوس الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تكتشف جديدا يوحي اليك بافكار مبتكرة وتنكب على دراسات مشاريع مهمة وقد تجازف في مجالات دقيقة بغية تحقيق اهداف مهنية تحدد مستقبلك العملي يوم جيد حاول ان تستفيد منه.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية.

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 28-6-2024

مهنياً: التزم حدودك وابتعد عن المواجهات في هذا اليوم الذي يحمل بعض الاحتكاكات وتجنب السيطرة ولعب دور البطولة وحاول ان تلتزم ببعض الإجراءات والقوانين بدون اعتراض .

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.

صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تأثيرات فلكية جيدة والحظوظ مساعدة تحت تاثيرات القمر من الميزان ما يجعلك تحرز نجاحا في مجال فني ابداعي فكري وسياسي إذ ان كل ما تبدأه في هذا اليوم يكتب له النجاح.

عاطفيا: يبتسم لك الحب وكلما اقتربت من آخر الأسبوع تتلقى إشارات جميلة ومفاجآت وتلتقي إذا كنت عازبا بالشخص المناسب لك أو تبدأ حكاية جديدة.

صحياً: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 28-6-2024

مهنياً: تستمتع بأخبار او معلومات او حتى شائعات تثير اهتمامك وقد تتاهل لمنصل ما في هذا اليوم الايجابي الذي يساعدك على تأمين وزيادة فرص النجاح.

عاطفياً: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.

صحياً: إذا وصلت إلى مرحلة انك ترى وتعرف كل شيء ولكنك تظهر للآخرين انك لم تفهم شيءٍ فأنت حتما فهمت الحياة أن التجاهل هو دواء سحري يريح الأعصاب.