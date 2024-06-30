نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم بالسعودية توضح عدد الفصول الدارسية في التقويم الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت خلال الفترة الماضية، شائعات في المملكة العربية السعودية بشأن تطبيق فصلين وليس 3 فصول في العام الدراسي الجديد 1446، على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد كشفت وزارة التعليم السعودية حقيقة الأمر، وتفاصيل نظام العام الدراسي، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة تطبيق الفصول الدراسية الثلاثة في المملكة، بالإضافة إلى الإجازات الفصول الدراسية بالمملكة السعودية.

أوقات الفصول الدراسية الثلاثة في المملكة

وكشفت وزارة التعليم السعودية، أن العام الدراسي الجديد 1446، سوف يطبق نظام 3 الفصول الدراسية، مع الالتزام بتقييم النظام الحالي، موضحا أنه سوف تقوم الوزارة باتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد نظام الفصول الدراسية الثلاثة أو العودة إلى نظام الفصلين خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك بعد اجراء دراسة شاملة في نهاية العام الدراسي الحالي

وأكدا الوزارة، أن الدراسة تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج التعليمية، بما يتماشى مع الخطة الزمنية المحددة، التي تشمل 180 يومًا دراسيًا على الأقل، وتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات التعليم الحديثة.

التقويم الدراسي الجديد 1446

وأعلنت الوزارة عن التقويم الدراسي الجديد 1446، حيث سيشهد العام الدراسي رحلة تعليمية مليئة بالنشاط والتجديد وتأتي الفصول متتابعة كالتالي:

من المقرر أن يبدأ الفصل الأول في 18 أغسطس 2024 14 صفر 1446.

من المقرر أن يبدأ الفصل الثاني في 17 نوفمبر 2024 15 جمادى الأولى 1446.

من المقرر أن يبدأ الفصل الثالث في 2 مارس 2025 2 رمضان 1446.

الإجازات الجديدة المتاحة في تقويم السعودية الدراسي 1446

وحددت وزارة التربية والتعليم السعودية الإجازات المطولة خلال العام الدراسي 1446-1447، وتأتي الإجازات للعام الدراسي المقبل كالآتي:

إجازة اليوم الوطني.

الإجازة المطولة لنهاية الأسبوع.

إجازة الخريف.

الإجازة المطولة الثانية لنهاية الأسبوع.

إجازة منتصف العام الدراسي.

إجازة يوم التأسيس.

إجازة الشتاء.

إجازة عيد الفطر.

الإجازة المطولة الثالثة لنهاية الأسبوع.

إجازة عيد الأضحى.

تاريخ الإجازات الفصول الدراسية بالمملكة السعودية