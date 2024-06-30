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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، بمعرفة خطوات التسجيل في سند بن سلمان بالسعودية 1445، حيث توفر مبادرة سند بن سلمان، الدعم المادي، للفئات الأكثر احتياجا داخل المملكة، وتبلغ قيمة المبادرة 20 ألف ريال سعودي، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات التسجيل في المبادرة بالإضافة إلى شروط التقديم للحصول عليها.
خطوات التسجيل في سند بن سلمان بالسعودية 1445
أوضحت مبادرة سند محمد بن سلمان، أنه يمكن للمواطنين التسجيل، لجميع فئات المجتمع، خاصة الذين لا يملكون دخل ثابت في المملكة، من خلال اتباع الخطوات التالية
- يقوم المواطن بالتوجه إلى الموقع الرسمي لسند محمد بن سلمان بالسعودية.
- ثم يقوم بتسجيل من خلال إدخال البيانات الاسم ورقم المرور
- ومن ثم يقوم بكتابة كافة البيانات في الخانات المخصصة بشكل صحيح.
- وبعد ذلك يقوم برفع جميع المستندات المعنية بطلب القبول في سند بن سلمان.
- ثم يقوم بالتأكد من صحة البيانات والمستندات المرفقة.
- يلي ذلك الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.
- وفي الختام، يجب مراجعة الطلبات المقدمة وقبول للحصول على قيمة سند بن سلمان.
شروط القبول في سند بن سلمان
وحددت المبادرة، عدد من الشروط الواجب توافرها، لكي يحصل المتقدم على 20 ألف ريال سعودي، وفقًا للشروط المتمثلة في الأتي:-
- يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.
- يشترط أن يكون عمر السيدات لا تقل 18 عاما ولا تزيد عن 40 عامًا.
- وعن عمر الرجل لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 40 عامًا حتى يحصل على الدعم.
- يجب على المتقدمين أن يكون زواجهم الأول بين الطرفين.
- يرجى التأكد من الموافقة على كافة المعايير والضوابط المفروضة من قبل مبادرة سند محمد بن سلمان.
- يشترط ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- يشترط إلا يمتلك المتقدم دخل شهر يمنعه من القبول في مبادرة سند بن سلمان.